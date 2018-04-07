Спикер парламента Каталонии Рожер Торрен повторно выдвинул на пост главы каталонского правительства арестованного сепаратиста Жорди Санчеса. Об этом сообщает La Vanguardia.

Торрен считает, что у кандидатуры Санчеса больше поддержки. В то же время даты голосования за кандидатуру Санчеса пока нет.

Напомним, Жорди Санчес уже почти полгода находится в заключении.

Он принадлежит к партии Junts per Catalunya, в которой намерены обратиться к судье Верховного суда Испании Пабло Льярене с требованием отпустить политика на пленарное заседание.

Ранее суд уже ответил отказом на аналогичное требование. После этого Санчес снял свою кандидатуру.

На должность главы правительства выдвинули экс-представителя правительства Каталонии Жорди Туруля, однако его кандидатура не нашла поддержки абсолютного большинства парламента Каталонии. После этого политика также арестовали, что сделало невозможным второе голосование за его кандидатуру.

Как сообщала "Страна", 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. Согласно результатам, за независимость проголосовали 90,18% при явке в 43%. Правительство Испании не признало де-факто объявление Каталонией независимости.

Также "Страна" писала, что парламент Каталонии потребовал разрешить Карлесу Пучдемону снова возглавить автономию и освободить других арестованных каталонских политиков.