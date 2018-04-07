В Ужгороде на территории Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Закарпатской области.

"Объектом возгорания стал генератор резервного питания, расположенный у здания отделения нейрохирургии. До прибытия пожарных пожар начали укрощать работники медучреждения и работники полиции с помощью первичных средств пожаротушения. В целом они использовали 8 огнетушителей. Окончательно пожар удалось ликвидировать только после прибытия на место спасателей", - сообщают в ГосЧС в Закарпатской области.

Для ликвидации пожара к месту были направлены 11 спасателей и три единицы техники. Материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются. В настоящее время медучреждение работает в штатном режиме. Перебоев с электроснабжением нет.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Напомним, представитель миссии ОБСЕ рассказал об усилении наблюдения в Ужгороде.

Как сообщала "Страна", перед Пасхой спасатели проверяли культовые сооружения на пожарную безопасность.