В Киевской области выпивший солдат ВСУ с товарищем запугивали пенсионерку, вынуждая ее отдать долг за внука. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.



Инцидент произошел в городе Тетиев.

26-летний солдат ВСУ вместе с товарищем запугивали пенсионерку и снимали это на камеру мобильного телефона, требуя ее отдать долг за внука.

Будучи нетрезвыми, молодые люди самовольно проникли в дом 71-летней женщины, используя удостоверение участника боевых действий.

"Они начали "обыск" жилья и якобы обнаружили орудие убийства и оружие. Все, что происходило, один из них снимал на камеру мобильного телефона. Это в дальнейшем и стало главным доказательством их произвола", - сказано в сообщении.

По информации полиции, незваные гости открывали шкафы и ящики. На просьбы пенсионерки прекратить противоправные действия не реагировали. Спохватились молодые люди лишь тогда, когда женщина попыталась обратиться к правоохранителям.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Санкция статья предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.

Решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности за самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица и вымогательство.

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