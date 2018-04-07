В субботу, 7 апреля, возле пункта пропуска "Солотвино" на украинско-румынской границе пограничники обнаружили пакет с пистолетом и мужской сумкой для документов.

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского пограничного отряда.

"Неизвестные бросили пакет в 10 метрах от пункта пропуска. О данном факте пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению вероятного владельца оружия", - говорится в сообщении пограничников.

В пресс-службе полиции Закарпатской области сообщили, что пистолет является пневматическим. По делу продолжаются проверки.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

"Наши сотрудники на месте инцидента установили, что оружие является пневматическим, его направили на экспертизу. А в сумке находились ключи от автомобиля и никаких документов. По данному делу проводятся необходимые следственные действия", - отметила в комментарии УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щоголева.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Как сообщала "Страна", польские пограничники изымают колбасу и мясные продукты у путешественников из Украины.

Напомним также, что на границе перед Пасхой образовались огромные очереди из авто.