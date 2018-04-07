Сегодня, 7 апреля, лидеры украинского чемпионата провели последние матчи перед украинским классико, которое состоится 14 апреля в Харькове.

В одну калитку

Центральный матч 26-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Зарей" превратился в футбол в одни ворота. Как и неделю назад во встрече с "Шахтером" луганчане проиграли по всем статьям. Разве что теперь в оправдание команде Юрия Вернидуба можно сказать, что очень много футболистов "Зари" пропускали матч в Киеве из-за травм и дисквалификации. А если без поисков оправданий, то 0:7 в двух последних матчах - звучит как приговор, передает портал Террикон.

Первый мяч в ворота "Зари" влетел уже на 13-й минуте. Грубо на выходе ошибся Лунин, пытавшийся, правда, предъявить претензии арбитру, который не оценил фолом борьбу на линии вратарской. В любом случае, до мяча голкипер "Зари" так и не добрался, а Бурда беспрепятственно поразил пустые ворота - 1:0.

Большая часть первого тайма прошла в медленном темпе, а угрозы возникали лишь после стандартов. Сначала Громов пробил в крестовину ворот Бойко, а затем удар Цыганкова отразила перекладина.

Начало второго тайма, как и в недавнем поединке "Динамо" с "Ворсклой", осталось за хозяевами, которые двумя "быстрыми" голами уничтожили интригу и фактически нокаутировали соперника. Удар был настолько серьезным, что "Заря" не реализовала очередной пенальти: удары Фопала отразил Бойко. Ну, а точку в игре поставил вездесущий Цыганков, оказавшийся в нужном месте на добивании после удара Вербича.

4:0 - "Динамо" побеждает и в следующем матче сыграет в Харькове с "Шахтером". В этой игре может решиться все...

Разгромная серия горняков прервалась

Разгромно-победная серия "Шахтера" все же прервалась. Поступь чемпиона отчасти остановил "Верес", который не смог зацепиться за очки, но все же дал лидеру настоящий бой на "Арене Львов".

Хозяева поединка играли довольно смело и при любой возможности убегали в опасные контратаки. Правда, именно так "Верес" и пропустил - Кулиш на правом фланге подзатянул с передачей партнеру и прострелил в центр, Пятов выбил мяч, который подхватил Фред и вырезал идеальную передачу на Тайсона. Бразилец вышел один на один и легко переиграл Бандуру - 0:1! Идеальная контратака, которая заняла у "Шахтера" всего несколько секунд.

У "Шахтера" были шансы, чтобы удвоить преимущество еще до перерыва, но не получилось. А во втором тайме "Верес" не раз и не два мог наказать "горняков" за расточительность. Особенно опасен был Степанюк, который в одном из эпизодов пробивал уже по пустым воротам после выхода Пятова, но не попал в створ.

"Шахтер" сдержал натиск соперника и забил второй гол после стандартного положения. Марлос с правофлангового углового подал во вратарскую, защита неплотно сыграла с Хочолавой, которому дали принять мяч на грудь и пробить вторым касанием - 0:2. Буквально тут же "Верес" мог вернуть интригу, но ситуацию спас Ракицкий, выбив мяч с линии после удара Западни.

"Шахтер" побеждает во Львове и теперь приступает к матчу с "Динамо" на победной волне с разницей мячей 24:0. У "Динамо" тоже много побед подряд (пять), так что поединок лидеров в Харькове обещает стать незабываемым.

Чемпионат Украины, 26-й тур



"Динамо" - "Заря" - 4:0 (1:0)



Голы: Бурда, 13 (1:0); Вербич, 51 (2:0); Беседин, 53 (3:0); Цыганков, 88 (4:0)

На 68-й минуте Фопала не реализовал пенальти (вратарь)

"Динамо": Бойко; Бурда; Пиварич; Кенджёра; Шабанов; Цыганков; Гармаш (Шепелев, 70); Вербич; Буяльский; Шапаренко (Мбокани, 64); Беседин (Жуниор Мораес, 78)

"Заря": Лунин; Гордиенко; Эль Буаззати; Чечер; Бабенко (Шалфеев, 82); Чеберко; Харатин; Кочергин; Громов (Любенович, 63); Караваев (Кабаев, 46); Фопала

Предупреждения: - Громов, 48; Чечер, 72; Бабенко, 79.

"Верес" - "Шахтер" 0:2 (0:1)



Голы: Тайсон, 24 (0:1); Хочолава, 78 (0:2)



"Верес": Бандура; Адамюк; Симинин; Пепи (Мягков, 59); Лукьянчук; Борзенко; Карасюк; Кулиш (Морозенко, 84); Каленчук; Западня; Степанюк Р.



"Шахтер": Пятов; Хочолава; Ракицкий; Исмаили; Петряк; Марлос (Зубков, 85); Алан Патрик (Додо Кордейро, 87); Фред; Тайсон; Феррейра (Гречишкин, 74); Дентиньо.



Ранее "Страна" сообщала, что Ващук рассказал, кто может помочь "Динамо" пройти "Шахтер".