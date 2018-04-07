Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области, лидер движения "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, которому накануне Пасхи привезли из Украины сало, грибы и самогон, рассказал о трудоустройстве в качестве лектора в Академии спикеров в Нидерландах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями", - написал он.

Он также выразил надежду на то, что ему "долго читать лекции не придется", а также, что он сможет использовать свой опыт не для лекций, а "для отстранения олигархов от власти и реальной реформации".

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о том, почему дал Саакашвили незаконно пересечь границу.

Ранее двокат Саакашвили заявил, что пойдет в Европейский суд по правам человека из-за отказа украинских судов.

Напомним также, что Верховный суд отказал Саакашвили в политическом убежище.