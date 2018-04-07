Через неделю вся футбольная Украина будет наблюдать за отечественным классико - противостоянием "Шахтера" и "Динамо". На кону, во многом, и судьба первого места и судьба прямой путевки в Лигу чемпионов.

Стадион ОСК "Металлист" пережил интенсивный мартовский период с матчами "Шахтера", "Металлиста-1925" и тренировками сборной Украины. Хорошо, что в Харьков уже пришла настоящая весна, и теплая погода способствует росту и восстановлению травы. 

До поединка "Шахтер" - "Динамо" еще есть достаточно времени, чтобы работники подготовили газон. Уже состоялись работы по подсеву травы и введению жидких удобрений. Поэтому можно не сомневаться: 14 апреля в Харькове будет идеальный "изумрудный ковер".

Генеральный директор компании "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько в эфире канала Футбол 1 рассказал о состоянии газона ОСК "Металлист".

"На данный момент идет постепенный, медленный, но верный процесс восстановления. Мы знаем требования нашего тренера и то, что обе команды любят скоростной, зрелищный футбол. Поэтому газон должен соответствовать требованиям", - рассказал Гунько.

- Пауза между последним и ближайшим матчем составит две недели. Хорошо ли это?

- Эта пауза - очень кстати. Наша агрономическая служба обязательно воспользуется этой паузой, чтобы провести интенсивный период восстановления газона.

Ранее "Страна" сообщала, что тренером "Шахтера" Фонсекой заинтересовался итальянский "Наполи".

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