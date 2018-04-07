В Киеве порядок в пасхальные торжества 7-8 апреля обеспечат около 2,2 тысяч правоохранителей. Из них 1,7 тысяч сотрудников будут нести службу возле храмов и церквей. Всего в Украине на Пасху будут дежурить 21 600 силовиков и 14 000 спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В течение 7-8 апреля 2018 года в 140 культовых сооружениях города будут проходить богослужения по случаю празднования Пасхи. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан у религиозных заведений будут нести службу около 1 700 правоохранителей", - говорится в сообщении.

Кроме праздничных богослужений, в столице будут также проходить общегородские торжества. Поэтому в местах проведения массовых мероприятий, на остановках общественного транспорта и в метрополитене также будут усиленные наряды полиции.

"Правоохранители будут заботиться о безопасности киевлян и гостей города, чтобы празднование Светлого Крестового Воскресения прошло без грубых нарушений правопорядка. Просим с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности", - уточнили в столичной полиции.

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