США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, где происходят противостояния между палестинцами и армией Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление посла Палестины при ООН Рияда Мансура.

По словам Мансура, в проекте заявления "подтверждается право палестинцев на мирную демонстрацию" и "одобряется призыв генсека Гутерриша провести независимое расследование смертей на акциях протеста в Газе".

Посол назвал отказ США "безответственным", заявив, что они "дали Израилю зеленый свет для продолжения натиска на гражданское население в Газе".

В то же время посол Израиля в ООН Дэнни Данон подчеркнул, что совет "должен осудить ХАМАС, использующий детей как живой щит и должен призвать к прекращению этих провокаций".

Напомним, 30 марта палестинцы на границе с Израилем в районе сектора Газа провели акцию "Большой марш возвращения". Они требуют возвращения палестинских беженцев на территорию еврейского государства.

В дальнейшем произошли массовые столкновения между палестинцами и армией Израиля, в результате которых погибли, как минимум, 17 человек, еще более 1700 получили ранения.

Израиль заявил, что стрельба велась по боевикам группировки ХАМАС.

Как сообщала "Страна", ХАМАС объявили о начале третьей интифады против Израиля.

Напомним также, что ранее лидер ХАМАС пригрозил Израилю новым витком военных действий.