В Донецкой области открыли новый блокпост. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Блокпост заработал в Славянском районе при въезде в село Райгородок.

"Ранее блокпост находился на перекрестке автодорог "Киев-Должанский" и "Доброполье-Красный Лиман". Решение о его переносе было принято с целью удобства и безопасности граждан, а также для безопасности сотрудников, которые несут службу на данном пункте пропуска. Отныне стоп-контроль осуществляется при въезде в село Райгородок", - сказано в сообщении.

Через блокпост ежедневно будет проходить 400-500 легковых и около 150 грузовых авто. На посту полиция будет пресекать незаконную перевозку оружия, боеприпасов, наркотических веществ, задерживать лиц, причастных к бандформированиям, определять граждан, которые находятся в розыске за совершение преступлений.

Для лучшей работы на посту установили новые модули, провели освещение. В зоне контроля построили постовые домики.

В полиции отметили, что пока установка новых блокпостов на территории обслуживания не планируется.

Фото: slavyansk-police.dn.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне АТО на блокпосту боевики похитили мужчину.

Отметим, что на мариупольском блокпосту столкнулись восемь автомобилей, есть пострадавшие.