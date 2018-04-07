Спасатели эвакуировали из ТРЦ в Бердичеве сотни человек из-за сильного задымления
В Бердичеве спасатели эвакуировали из ТРЦ около 350 человек из-за задымления в вентиляции.
В Житомирской области из местного ТРЦ из-за возможного пожара эвакуировали посетителей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Задымление произошло в вентиляционной шахте торгово-развлекательного центра "Оноре де Бальзак" в пгт Бердичев. Из здания эвакуировали 350 человек.
Спасатели сообщили, что сообщение о задымлении в кафе "Чара", которое находится в подвальном помещении ТРЦ "Оноре де Бальзак", поступило утром, 7 апреля. В самом ТРЦ задымления не было.
"Вследствие данного события пострадавших нет, из ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек", - добавили в ГСЧС.
Ранее "Страна" сообщала, что в школах, больницах и ТРЦ Киева и Одессы нашли серьезные нарушения пожарной безопасности.
Отметим, что у Кличко через суд закроют ТРЦ с нарушениями с пожарной безопасности.