У автомобильной дороги Дрогобыч – Трускавец на Львовщине образовался новый карстовый провал грунта.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

"В селе Модричи Дрогобычского района, неподалеку от автодороги Дрогобыч – Трускавец, обнаружили новый грунтовый провал, который имеет размеры 4х4 м и около 4 м в глубину. Расположен в 500 м от зданий и в 100 м от электрической опоры", - говорится в сообщении.

Район, в котором образовался новый провал огородили. Уровень угрозы вследствие его возникновения устанавливается.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 сентября 2017 года на Львовщине произошло незначительное землетрясение, которое на самом деле оказалось обвалом карстовой породы, но подземные толчки ощутили в Дрогобыче, Трускавце и в окрестных селах.

В результате на территории села Модричи произошел обвал карстовой породы. Пропасть диаметром 200 м, глубиной 30 м образовалось за 300 метров от дороги и 1 км до ближайшего здания. Тогда были повреждены две электроопоры. Разрушение карста произошло на площади Стебниковского комбината "Полиминерал", где в 1970-80 годах проводилась интенсивная добыча калийных солей. В ноябре на той же площади близ села Вишня образовалось еще одна, однако значительно меньшая пропасть.

По этому поводу областные власти обратились в Министерство регионального развития. Была создана рабочая группа, которая решила за счет компании, которая имеет в аренде "Полиминерал", локализовать и вывести из чрезвычайной ситуации именно пропасть и не допустить следующих. Также решено перенести водогон Горное-Дрогобыч, линию электропередачи и прилегающий к опасной зоне участок дороги Дрогобыч-Трускавец.