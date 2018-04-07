Патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ надеется, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий преодолеет церковный раскол в Украине. Об этом сообщает сайт УПЦ.

"Глава православной Церкви митрополит Онуфрий преодолеет раскол православия в Украине. Мы молимся за то, чтобы православие в Украине было единым", - сказал Патриарх Иерусалимский.

"Мы благодарим вас за поддержку Украинской Православной Церкви как Поместной Церкви в Украине. Иерусалимская Церковь всегда поддерживала наш народ", - отметил в своем ответном обращении к Феофилу ІІІ владыка Антоний.

Он добавил, что УПЦ призывала воссоздать единство православных на основе церковных канонов,а не политических идей.

"Из уст священника, из уст иерарха, из уст каждого, кто считает себя христианином, не может звучать агрессия и ненависть. Главное не ставить свою правду выше правды Божьей и правды Церковной", - сказал Антоний.

Во встрече с Патриархом Иерусалимским принимал участие и нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Он находился в Иерусалим вместе с делегацией УПЦ, которая сегодня вечером доставила в Украину Благодатный Огонь.

"Мы привезли этот огонь с пожеланиями для каждой семьи, чтобы он согрел их. Чтобы в это непростое время, которое переживает наша страна и каждая украинская семья, этот огонь согрел их души, сжег злобу и разделение", - заявил Вадим Новинский. По его словам, в эти дни самое время говорить о поиске компромиссов и примирении в нашей стране.