В Харьковской области пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно пересечь границу с Украиной. Об этом сообщает Госпогранслужба.

28-летнего гражданина России задержали в районе населенного пункта Гатище Харьковской области.

Мужчину увидели, когда он был еще на территории России и двигался в сторону границы, но задержали уже на территории Украины.

"Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины", - сообщили пограничники.

На россиянина составили протокол об административном правонарушении. Дело передали в суд.

Ранее "Страна" сообщала, у границы с Россией начались военные учения по территориальной обороне.

Также на Дунае откроют пограничный пункт и паромную переправу в Румынию.