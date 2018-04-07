В субботу, 7 апреля, в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Пользователи социальных сетей публиковали фото пасхального чуда.

Тысячи паломников со всего света прибыли в Храм Господний, чтобы получить себе частичку Благодатного огня.

Во время схождения Огня звучали молитвы на разных языках. Паломники приветствовали друг друга "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскрес!".

Свидетелями чуда стала официальная украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем).

"Через несколько часов после чуда схождения Благодатного огня, он попадет в Украину. И все, кто приходит за ним, имеют возможность приобщиться к празднованию Святой Пасхи у Гроба Господня", – рассказал священнослужитель.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, когда и где в Украине верующие надеются встретить Благодатный огонь.