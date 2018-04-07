В Норвегии жители города Вадсе после продолжительных гудков пожарной сирены прямо посреди ночи решили, что началась война с Россией. Об этом сообщает NRK.

Сирена включилась 6 апреля около 23:50 по местному времени и выла около 15 минут, пока ее не отключили на старой пожарной станции.

Город Вадсе находится около границы с Россией и жители могут даже наблюдать территорию соседнего с ними государства.

За это короткое время чрезвычайные службы города получили ряд телефонных звонков от напуганных жителей.

"Много кто предположил худшее, например, войну", - сообщил офицер полиции Ян-Олаф Шойлберг.

Причины включения сирены неизвестны, полиция проводит проверку.

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