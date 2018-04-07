В Николаевской области на Южно-Украинской атомной электростанции отключила один энергоблок. Об этом сообщает сайт национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Энергоблок №3 отключили в ночь на 7 апреля для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Срок ремонта - 104 суток.



"Основные работы, которые запланированы для выполнения: средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны; капитальный ремонт и техосвидетельствование главного циркуляционного насоса №1, парогенераторов №1 и №2, теплообменников аварийного расхолаживания первой и второй систем безопасности, подогревателей высокого давления; модернизация системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и системы аварийного электроснабжения; разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в гермооболочке при запроектных авариях", - сказано в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, что первый энергоблок АЭС работает без замечаний в заданном режиме, а на втором энергоблоке продолжается плановый ремонт.

Ранее "Страна" сообщала, что на Хмельницкой АЭС внезапно отключился один из энергоблоков.

Также на Чернобыльской АЭС установили герметичную мембрану, которая будет 100 лет защищать "Укрытие".