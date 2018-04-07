В Николаевской области на Южно-Украинской атомной электростанции отключила один энергоблок. Об этом сообщает сайт национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Энергоблок №3 отключили в ночь на 7 апреля для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Срок ремонта - 104 суток.

"Основные работы, которые запланированы для выполнения: средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны; капитальный ремонт и техосвидетельствование главного циркуляционного насоса №1, парогенераторов №1 и №2, теплообменников аварийного расхолаживания первой и второй систем безопасности, подогревателей высокого давления; модернизация системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и системы аварийного электроснабжения; разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в гермооболочке при запроектных авариях", - сказано в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, что первый энергоблок АЭС работает без замечаний в заданном режиме, а на втором энергоблоке продолжается плановый ремонт.

Ранее "Страна" сообщала, что на Хмельницкой АЭС внезапно отключился один из энергоблоков.

Также на Чернобыльской АЭС установили герметичную мембрану, которая будет 100 лет защищать "Укрытие".

Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!