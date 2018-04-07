В Волынской области бобры повредили дамбу у села Подгорье Ратновского район. Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС области.

Из-за повреждения дамбы десять приусадебных участков населенного пункта оказались под угрозой подтопления.



"В период с 16:40 5 апреля на 13:00 6 апреля спасатели Государственной пожарно-спасательной части №14 пгт Приазовское (4 человека) совместно со специалистами районного отдела водного хозяйства (8 человек) работали над восстановлением дамбы вблизи села Подгорье Ратновского района. Здание было повреждено бобрами, вода из поймы реки Припять угрожала затопить 10 приусадебных участков в этом селе", - сказано в сообщении.

Спасатели смогли откачать воду обратно пожарной насосной станцией и пожарной автоцистерной.

"Объем откачанной талой воды за два дня составил ориентировочно более 2 тыс. кубометров", - добавили спасатели.

Фото: volyn.dsns.gov.ua

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