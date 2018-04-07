В руководстве популярной социальной сети Facebook заявили, что начнут проверки наиболее популярных страниц. Об этом передает "Интерфакс".

В компании сообщили, что так они намерены бороться с фейками и пропагандой.

"Тем самым компания пытается бороться с распространением фейковых новостей и пропаганды. Глава Facebook Марк Цукерберг сказал, что все особо популярные страницы пройдут проверку - а тем, к кому в ее ходе возникнут претензии, будет запрещено размещать сообщения. Такой шаг призван помешать пользователям использовать фейковые аккаунты для того, чтобы скрывать свою личность", - сказано в сообщении.

Кроме того Цукерберг поддерживал предложение регулировать политическую рекламу.

Отметим, что если это введение вступит в силу, что соцсетям придется собирать больше информации о том, кто именно создает подобную рекламу.

Ранее "Страна" сообщала, что админы Facebook тайно удалили личную переписку Марка Цукерберга.

Также Facebook Facebook Messenger поймали на сканировании личных сообщений пользователей.