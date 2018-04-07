В Румынии одобрили открытие пограничного пункта Исакча – Орловка, где будет также построен паромный комплекс и пограничный пункт. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Документ уже подписал премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ, сообщил замглаы Одесского областного совета Юрий Димчогло.

На месте переправы также оборудуют таможню Румынии. Прогнозируемая пропускная способность переправы - 170 тысяч единиц легкового и грузового транспорта в год.

Проект строительства паромной переправы через Дунай обсуждался еще с 1998 года. Принципиальную договоренность о строительстве переправы между Румынией и Украиной заключили только в 2006 году.

Строительство паромных комплексов Измаил - Тульча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) - Исакча в декабре 2013 года было внесено в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 годы.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как огромный паром из Марокко протаранил круизный лайнер в порту Барселоны.

Также гигантские волны перевернули паром с сотнями пассажиров у побережья Филиппин.