В Иерусалиме девять тысяч верующих в храме Гроба Господня ждут, когда сойдет Благодатный огонь. Об этом передает "УНИАН".

Сейчас полиция обеспечивает охрану и безопасность всех паломников.

"Мы присутствуем возле храма Гроба Господня постоянно, обеспечивая соблюдение порядка. В храме и возле храма присутствует очень много людей, которые постоянно находятся в движении, более же всего людей здесь будет в субботу. Иерусалимская полиция работает фактически вся и без выходных, а это более 1000 иерусалимских полицейских, и огромное количество полицейских из других регионов Израиля", - сообщил пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман.

Он отметил, что задачей полиции является не допустить теракта.

"Если, не дай Бог, террорист сюда проберется, то полицейские будут действовать на поражение. Но самая главная задача - не допустить того, чтобы террорист сюда попал", - добавил Зингерман.

Представитель полиции рассказал, какие меры предостережения они принимают.

"По технике безопасности, в храме могут находиться 9 тыс. человек, но не более. Каждый полицейский имеет при себе специальный баллончик, который является противопожарным, и, если мы видим малейшую угрозу распространения огня, обязательно полицейские его применяют", - акцентировал Зингерман.

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