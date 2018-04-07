В храме Гроба Господня в Иерусалиме 7 апреля, в Великую Субботу сошел Благодатный огонь, который ожидали тысячи паломников со всего мира.

Во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках. Верующие приветствовали друг друга "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскресе!".

Люди мгновенно передавали огонь всем, кто находился в храме.

Среди них, как сообщает УНИАН, была и украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем).

"Через несколько часов после чуда схождения Благодатного огня, он попадет в Украину. И все, кто приходит за ним, имеют возможность приобщиться к празднованию Святой Пасхи у гроба Господня. Молясь перед Благодатным огнем, освящая себя им, каждый может ощутить сопричастность празднованию Воскресения Христова на Святой земле - где Гроб Господень, Голгофа, где пролита кровь Христа Спасителя, и мы с упованием и с верой молимся, чтобы получить духовное подкрепление и нести свой жизненный крест", – сообщил митрополит Антоний.

Митрополит Антоний отметил, что на встрече с украинской делегацией, которая состоялась накануне, Патриарх Иерусалимский Феофил III сравнил духовную жизнь Украины с Гробом Господним, который "источает духовную силу благодаря молитвам верующих".

"Патриарх сравнил духовную жизнь Украины с Гробом Христа Спасителя. Он сказал, что в Иерусалиме присутствует пустой Гроб, где воссиял свет Воскресения. А Украина благословлена многими могилами, которые наполнены святыми. Патриарх сказал, что Украина - этот тот духовный свет и благоухание, которое источает наш украинский народ", - сказал владыка Антоний.

Отметим, что одновременно в храме Гроба Господня присутствовали около девяти тысяч людей.

Благодатный огонь сегодня вечером, около 20.00 доставят в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви.

Представители епархий получат Благодатный огонь в аэропорту "Борисполь".

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23:00.

Ранее "Страна" сообщала, что Петр Порошенко поздравил украинцев с Благовещением.