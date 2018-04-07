В Министерстве финансов США официально заявили, что Катерина Тихонова - дочь президента России Владимира Путина.

Это следует из пояснительной записки к новому санкционному списку, куда попал бывший муж Тихоновой - 36-летний бизнесмен Кирилл Шамалов.

"Шамалов женился на дочери Путина Катерине Тихоновой в феврале 2013 года и его состояние выросло в разы сразу после вступления в брак; всего за 18 месяцев он получил большую долю акций "Сибура" - российской компании, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа", - сказано в пояснительной записке.

Ранее "Страна" сообщала, что миллиардер Шамалов ушел от дочери Путина к гламурной девушке, живущей в Лондоне.