В Министерстве финансов США заявили, что Катерина Тихонова - дочь Путина
В Министерстве финансов США официально заявили, что Катерина Тихонова - дочь президента России Владимира Путина.
Это следует из пояснительной записки к новому санкционному списку, куда попал бывший муж Тихоновой - 36-летний бизнесмен Кирилл Шамалов.
"Шамалов женился на дочери Путина Катерине Тихоновой в феврале 2013 года и его состояние выросло в разы сразу после вступления в брак; всего за 18 месяцев он получил большую долю акций "Сибура" - российской компании, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа", - сказано в пояснительной записке.
Ранее "Страна" сообщала, что миллиардер Шамалов ушел от дочери Путина к гламурной девушке, живущей в Лондоне.
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