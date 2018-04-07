Легендарный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выписался из больницы. Об этом в Twitter сообщил его представитель Дэниэл Кетчелл.

"Шварценеггер направляется домой!", - отметил он.

Напомним, что 30 марта 70-летний артист перенес экстренную операцию на открытом сердце.

Фото: twitter.com/ketch

Ранее "Железный" Арни поделился впечатлениями и эмоциями от перенесенного им нелегкого хирургического вмешательства.

"Это правда: я вернулся! Я уснул в ожидании, что проснусь с маленьким надрезом, но проснулся с большим. Но знаете что? Я проснулся, и я благодарен за это. Спасибо врачам и медсестрам. И я благодарю вас за поддержку", - написал он в сети.

Также знаменитый актер Сильвестр Сталлоне навестил в клинике Cedars-Sinai Medical Center Шварценеггера.

Ранее "Страна" сообщала, что Арнольд Шварценеггер рассказал, когда начнутся съемки нового "Терминатора".

Также Джеки Чан и Шварценеггер снялись в комедийном фентези про Россию времен Петра I.