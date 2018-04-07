В Канаде произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с молодежной хоккейной командой. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

ДТП случилось накануне вечером, 6 апреля, в провинции Саскачеван. Автобус перевозил 28 спортсменов, которые ехали на соревнования. В аварии погибли 14 человек, еще 14 получили травмы. Причем состояние троих пострадавших врачи оценивают как критическое.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с этой трагедией.

Ранее "Страна" сообщала, что два человека погибли и трое травмированы в ДТП с участием "скорой помощи" на улицах Харькова.

Отметим, что появились фото и видео с места ДТП на проспекте Победы в Киеве, где микроавтобус протаранил отбойник.

Также в страшном ДТП в Мариуполе погибли три человека.