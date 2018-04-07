Президент Петр Порошенко в Германии будет обсуждать ввод миротворцев на Донбасс.

Об этом заявил на телеканале "Интер" глава МИД Украины Павел Климкин.

Министр иностранных дел надеется, что Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель согласуют в ходе визита президента в Германию 10 апреля тактику введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс.

"Я ожидаю четкого согласования тактики: как продвигаем миротворцев. Именно очень четких шагов", - отметил глава МИД.

Климкин добавил, что ввод миротворцев уже согласовали с Францией, на очереди - США.

Чиновник акцентировал, что у Украины и союзников есть четкая согласованная концепция, и сейчас должна быть согласована именно совместная тактика действий.

Порошенко с Меркель обсудят аннексированный Крым, поставку турбин Siemens на полуостров, присутствие немецкого бизнеса там, а также проект строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко хочет синхронизировать с США санкции против России.

Также у Порошенко не разглашают имена выдворенных из Украины российских дипломатов.