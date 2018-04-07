В Днепре полиция задержала киллера, которого разыскивают в Евросоюзе. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Мужчину задержали во время подготовки к убийству.

"У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой. Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке "Умка" праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья", - сообщил Аброськин.

Полицейский также добавил, что во время отработки местности для установления сообщников киллера и его возможной жертвы правоохранители вошли в указанное заведение, чем встревожили "воров".

"Прозвучали такие их слова: "Мы же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня". Полицейские ответили: "Мы с вами не договаривались". Ошибка вышла у их "помощников", которые это им гарантировали", - отметил Аброськин.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Ранее "Страна" сообщала, что Печерский суд отпустил четверых "хлебных киллеров" под залог 350 тысяч гривен.

Также под Одессой молдавские киллеры расстреляли BMW с местным фермером.