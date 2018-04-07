Космическая компания Virgin Galactic провела испытания с пилотируемым космопланом VSS Unity класса SpaceShipTwo. Об этом сообщает The Verge.

Испытания прошли 5 апреля в американской пустыне Мохаве. Космическим аппаратом управляли пилоты Дейв Маккей и Марк Стаки.

Отмечается, что во время запуска включились ракетные двигатели, что стало большим достижением для Virgin Galactic. В рамках ранее проводимых тестов с участием VSS Unity запуск двигателей не осуществляли.

Во время испытания суборбитальный космоплан стартовал, находясь в паре с самолетом-носителем VMS Eve. Отстыковка произошла на высоте около 14 тысяч метров. После этого запустились ракетные двигатели.

Аппарат разогнался до сверхзвуковой скорости и набрал высоту 25 тысяч метров. После удачного запуска аппарат успешно сел на аэродроме в пустыне Мохаве.

Добавим, что данные испытания стали началом для перед стартом туристических полетов в космос.

Ранее "Страна" сообщала, Virgin пассажиры авиакомпании Virgin Australia сфотографировали в полете уникальное природное явление.

Отметим, что появилось зрелищное видео как SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками для глобального интернета.