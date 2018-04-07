В Киеве увеличат штрафы за неправильную парковку. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко отметил, что киевский власти будут штрафовать водителей и эвакуировать авто, которые оставили в местах, где парковка запрещена.

"О парковках. ... автомобили стоят, где угодно - на тротуарах, на улице, иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть", - отметил Кличко и напомнил, что сейчас они не могут штрафовать нарушителей.

Кличко акцентировал, что через пять месяцев вступит в силу закон, который позволит киевским властям штрафовать нарушителей парковки.

"Единственное могу пообещать недобросовестным водителям - авто бросать на улице под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого. Мы будем эти авто эвакуировать и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными", - добавил чиновник.

Также увеличатся суммы, чтобы забрать авто со штрафплощадки.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине запретят парковки авто внутри жилых кварталов.

Также в центре Киева дерево упало на припаркованные автомобили.