В Мариуполе из-под стражи выпустили экипаж арестованного крымского сейнера "Норд". Моряки вышли на свободу, но 10 апреля должны явиться на допрос по делу их капитана Владимира Горбенко.

Весь экипаж судна "Норд" за исключением капитана больше не удерживается и отпущен на свободу, сообщила агентству "РИА Новости" представитель владельца судна "Норд" Анна Шевелева. Моряки смогли уйти с сейнера, на котором начали гнить выловленные морепродукты.

По словам Шевелевой, сейчас члены экипажа "Норда" находятся в Мариуполе. Покинуть Украину они не могут, поскольку 10 апреля должны явиться на допрос в Службу безопасности Украины.

Накануне каждый из членов экипажа "Норда" был оштрафован судом в Мариуполе на 3000-3400 гривен (порядка 6600 -7500 рублей).

Ранее "Страна" сообщала, что 6 апреля Херсонский городской суд заключил под стражу на два месяца с возможностью внесения залога капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко. Суд вменил россиянину нарушение порядка въезда "на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит тюремный срок до пяти лет.

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