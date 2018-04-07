В 2018 году впервые за 27 лет предпасхальная Великая суббота совпадает с другим большим православным праздником - Благовещением.

Дело в том, что Благовещение Пресвятой Богородицы православные христиане празднуют 7 апреля, а Великая суббота отмечается с плавающей датой. Совпадение двух праздников случается крайне редко и называется Кириопасха, которая повторится только в 2075 году. В XXI веке будет еще одна Кириопасха - в 2086 году и после этого следующая кириопасха наступит только в 2159 году.

Когда такое происходит, то православные ждут событий всемирно-исторического масштаба - именно в том году, когда случается совпадение двух великих православных праздников.

В последний раз такое совпадение происходило в 1991 году, когда летом, то есть вскоре после Кириопасхи произошел распад Советского Союза.

Предпоследний раз такое совпадение было в 1912 году. Каких-то заметно важных событий в этот год, что предшествовал 300-летию дома Романовых, не произошло. Правда, через два года началась Первая мировая война, которая привела к падению Российской, Австро-Венгерской, Османской и Германской империй, а также к череде революций в странах Европы, включая Октябрьскую революцию в России.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы назвали свои любимые праздники, а также о том, как именно Петр Порошенко будет поздравлять украинцев с Пасхой.