Американский автопроизводитель Ford Motor Co. отзывает сотни тысяч своих авто. Об этом сообщает NPR.

Сообщается, что у 350 тысяч грузовиков и внедорожников нашли проблемы с переключением коробки передач.

"Компания отзывает недавние модели внедорожников Ford F-150 и грузовиков Expedition, поскольку проблемы с переключением передач могут заставить водителей думать, что их автомобиль припаркован, даже когда это не так. Неисправность может привести к непредвиденному движению транспортного средства", - сообщили в компании.

Отметим, что машины начнут отзывать в США, Канаде и Мексике. Специалисты осмотрят авто и починят в случае, если найдут неисправность.

Ранее "Страна" сообщала, что в Европе отзовут 22 тысячи авто Porsche Cayenne из-за "дизельного скандала".

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