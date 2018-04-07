В КНДР скорее всего провели эксперимент с ядерным реактором в центре Йонбен, что в провинции Пхенан-Пукто. Об этом сказано в отчете американского Института науки и международной безопасности.

Также были опубликованы спутниковые фото, сделанные в этом районе 30 марта.



"Через несколько лет Северная Корея могла начать предпусковые испытания своего экспериментального легководного реактора в Йонбёне. Данные спутниковых снимков показывают, что в прошлом месяце строительные работы продолжились в непосредственной близости от реактора, а также в месте, где предположительно располагается насосная станция для второго контура охлаждения", - сказано в документе.

На снимках показано, что здание может выполнять функцию насосной станции, расположенной недалеко от реки. Отличительный цвет воды у берега, по мнению специалистов института США, свидетельствует о перекачке или сбросе воды.

"Это может означать, что реактор уже работает, или проводятся испытания системы охлаждения", - пишут американские эксперты.

Отметим, что в центре Йонбен находится завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный Северной Кореей в 1986 году. По оценке экспертов, за один год в центре Йонбен можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.

Фото: isis-online.org

Ранее "Страна" сообщала, что разведка США сообщила, что глава КНДР получил приглашение посетить Россию.

Также в Японии увидели признаки того, что КНДР готовит новые ядерные испытания.