В субботу, 7 апреля, президент Украины Петр Порошенко поздравил всех христиан с праздником Благовещения. Поздравления глава государства опубликовал в Twitter.

"Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Благовещения!" - сообщил Порошенко.

Также президент опубликовал в сети икону украинского художника Михаила Тымчука.

Фото: twitter.com/poroshenko

Отметим, что праздник Благовещение православные христиане празднуют каждый год 7 апреля. Это день, когда Архангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Сына Божьего — Иисуса Христа.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко поздравил с Пасхой христиан западного обряда.

Также стало известно, как Порошенко будет поздравлять украинцев с Пасхой.