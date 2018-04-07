Ориентировочно 10 мая на въезде с трассы Одесса-Киев откроют знак с фигурой князя Владимира. Коммунальщики обустраивают территорию вокруг знака.

Об этом в эфире радио "НВ" сообщил мэр Виталий Кличко.

В ближайшее время на всех основных въездах в столицу будут установлены символические знаки, связанные с историей украинской столицы.

В Соломенском районе города скоро установят композицию об основателях Киева - "Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбидь".

Ранее стало известно, что на въезде в Киев по Житомирской трассе установят 18-метровый силуэт княгини Ольги.

Кличко акцентировал, что все знаки выполнены в одном стиле. Кроме того, новые знаки украсят особой подсветкой.

"В Берлине - медведь на всех въездах. Заезжаешь в Бремен - видишь "Бременских музыкантов". У Киева так много легендарных символов. А когда заезжаем в город - видим только маленькую табличку, - объяснил установку знаков мэр.

Кличко добавил по его замыслу эти знаки будут символизировать "большую силу Киева".

Ранее "Страна" сообщала Киеврада назвала даты, когда будут вывешивать флаг ОУН.

Отметим, что в Борисполе на главной площади подняли красно-черный флаг УПА.