Люди в балаклавах напали на игорное заведение в Киеве и унесли сейф с деньгами
Вечером, 6 апреля, в Киеве совершили погром игорного заведения на. Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".
Сообщается, что на проспекте Василия Порика, 13Г, около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде совершили погром в игорном заведении "Золотая Подкова".
Также нападавшие, угрожая бейсбольными битами унесли с собой сейф с деньгами.
Нападавшие скрылись до приезда полиции. Полиция проводит розыск лиц, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Отмечается, что 6 апреля также были разгромлены игорные заведения на ул. Мельникова, 5, Кибальчича, 19, а также еще несколько на Левом берегу столицы. Нападающих также не задержали.
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ото: facebook.com/KyivOperativ
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве молодые люди в балаклавах разгромили игорный зал.
Также один из замов Авакова может иметь отношение к нелегальному игорному бизнесу.