Вечером, 6 апреля, в Киеве совершили погром игорного заведения на. Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".

Сообщается, что на проспекте Василия Порика, 13Г, около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде совершили погром в игорном заведении "Золотая Подкова".

Также нападавшие, угрожая бейсбольными битами унесли с собой сейф с деньгами.



Нападавшие скрылись до приезда полиции. Полиция проводит розыск лиц, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Отмечается, что 6 апреля также были разгромлены игорные заведения на ул. Мельникова, 5, Кибальчича, 19, а также еще несколько на Левом берегу столицы. Нападающих также не задержали.

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ото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве молодые люди в балаклавах разгромили игорный зал.

Также один из замов Авакова может иметь отношение к нелегальному игорному бизнесу.