В Николаеве ищут пропавшего без вести бывшего главу таможни
В Николаеве разыскивают пропавшего без вести экс-начальника Николаевской областной таможни Артура Полякова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Николаевской области.
"Центральном отделом полиции ГУ НП в Николаевской области разыскивается без вести пропавший житель г. Николаева Артур Поляков 1964 г.р., который 3 апреля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, место нахождения его неизвестно", - сказано в сообщении.
Отметим, что пропавший Артур Поляков четыре года занимал должность начальника областной таможни до 2014 года.
Фото: mk.npu.gov.ua
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