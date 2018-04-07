Названа самая красивая банкнота в мире за 2017 год. Об этом сообщает сайт Международного банкнотного сообщества (International Bank Note Society, IBNS).

Сообщается, что самой красивой банкнотой признана швейцарская купюра в 10 франков.

Банкнота вышла в обращение в октябре 2017 года и стала третьей в серии: ранее швейцарский национальный банк выпустил банкноты в 20 и 50 франков. Последняя была признана IBNS самой красивой купюрой 2016 года.

Сообщается, что 2017 году в мире появилось 170 новых банкнот, и отрыв кандидата от Швейцарии от конкурентов по итогам голосования оказался как минимальным. Всего в конкурсе принимали участие 22 банкноты из 20 стран мира.

Фото: theibns.org

Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ показали монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен, которые заменят банкноты.

Также в НБУ объяснили, как будут изымать из обращения старые банкноты и мелкие монеты.