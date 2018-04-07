В Запорожье полиция задержала преступников, которые похитили женщину и требовали деньги за ее освобождение. Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

Полицейские задержали троих активных членов ОПГ "сокировские", которые похитили жительницу Запорожья, незаконно лишили её свободы и вымогали за ее освобождение выкуп в сумме 200 тысяч гривен.

"Во время передачи части денежных средств, под контролем полиции, подозреваемые были задержаны и помещены в изолятор временного содержания", - добавил Золотоноша.

Фото: facebook.com

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