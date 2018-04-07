Начиная с 6 апреля в Великобритании производители сладких безалкогольных напитков будут платить налог на сахар.

Об этом сообщает AFP.

"Британия в пятницу присоединилась к Франции, Норвегии и Мексике относительно введения налога на сахар в безалкогольных напитках в попытке решить проблему ожирения и кариеса у детей", - говорится в сообщении.

Отныне налог будет взиматься с напитков, содержащих более 5 граммов сахара на 100 мл жидкости. Чем выше процент сахара в напитке, тем выше будет сумма налога.

Наиболее продаваемые бренды, такие как Fanta, Ribena и Lucozade, уже уменьшили содержание сахара в своих продуктах, чтобы избежать налога, но Coca-Cola и Pepsi продолжат придерживаться тех же рецептов, которые содержат более 10 граммов сахара на 100 миллилитров.

Ранее сообщалось, что компания Порошенко стала лидером по поставкам украинского сахара на экспорт.

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