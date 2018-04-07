Администрация социальной сети Facebook удалила сообщение основателя компании Марка Цукерберга, которые были отправлены им в личной переписке с другими пользователями, сообщает The Verge.

По сведениям издания, это было сделано в целях корпоративной безопасности. Отмечается, что некоторые пользователи заметили, что сообщения, которые им отправил Цукерберг, просто исчезли, вместе с тем, их личные сообщения остались нетронутыми.

"Мы сделали это в полном соответствии с нашими юридическими обязательствами по сохранению сообщений", - заявили сотрудники.

Удаление сообщений было мотивировано ограничениями на хранение сообщений, которые были введены после хакерской атаки 2014 года. Тогда в результате взлома утекли персональные данные сотрудников компании Sony Pictures Entertainment.

Сообщения, отправленные Цукербергом до 2014 года, все еще доступны переписывавшимся с ним пользователям.

Ранее Скотт Стрингер, контроллер мэрии Нью-Йорка, которая владеет акциями Facebook на сумму более 1 млрд долларов, призвал к изменениям в правлении Facebook после скандала с утечкой личных данных через сотрудничество с фирмой политических консультации Cambridge Analytica.

Стрингер считает, что Цукерберга должен заменить независимый председатель правления, а также в правление должны войти три новых директора с опытом в управлении данными и этике, чтобы усилить надзор за инициативами Facebook по защите персональных данных.

Кроме того, новозеландский программист обвинил компанию в сборе данных пользователей, которые связаны со звонками и сообщениями, причем подтвердил свои обвинения документально.

Как сообщала "Страна", акционеры впервые потребовали отставки директора Facebook Марка Цукерберга.