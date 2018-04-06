Россия не оставит без жесткого ответа новые санкции США, а Вашингтону пора избавиться от иллюзий, что с Москвой можно разговаривать языком санкций.

Об этом заявили в пятницу в МИД России.

"Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса, - говорится в комментарии ведомства. - Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество".

"Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа, - подчеркнули в министерстве. - Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций".

Напомним, ранее сегодня США ввели санкции против олигархов и компаний из "кремлевского списка".

Но, как заявили в Белом доме, Трамп по-прежнему ждет встречи с президентом России.