В субботу, 7 апреля в 19.00 - 20.00 (ориентировочное время прибытия) в киевском международном аэропорту "Борисполь" планируется встреча Благодатного огня. За ним в Иерусалим из Украины направлена официальная делегация УПЦ.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви.

Планируется брифинг председателя официальной делегации - управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича).

7 апреля в зале официальных делегаций будут находиться священнослужители, которым планируется передать Благодатный огонь для распространения в других епархиях Украины.

В 23.00 в Киево-Печерской Лавре Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий намеревается раздать Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

В ночь с 7 на 8 апреля, праздник Светлого Христова Воскресения, Пасхальное богослужение из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры будут транслировать:

23:00 - телеканал "Интер";

23:00 - телеканал "Глас";

Повтор трансляции на ТК "Глас" в воскресенье 8 мая в 14:00.

Телетрансляция схождения Благодатного Огня пройдет в Великую Субботу, 7 апреля, начиная с 13:00 на телеканале "Интер".

Видео: youtube.com/Телеканал Интер (Inter TV channel)

Как сообщала "Страна", группа нардепов-националистов потребовала от властей "принять меры" против Украинской православной церкви.

Отметим, что Петр Порошенко встретился с митрополитом Онуфрием. Президент Украины поблагодарил Предстоятеля за помощь в освобождении пленных на Донбассе.