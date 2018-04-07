Недалеко от столицы Кении Найроби появилась огромная трещина. В длину она достигает нескольких километров, в глубину - 15 метров и 20 метров - в ширину.

Одни эксперты утверждают, что трещина появилась из-за движения тектонических плит, а другие говорят, что это результат метеорологического катаклизма.

Ученые предположили, что через 50 миллионов лет Африка может быть расколота на две части, передает CBS.

Однако другие говорят, что в этом районе не были зафиксированы подземные толчки, а трещина появилась из-за ливней.

"Я думаю, что это трещина, является результатом сильных проливных дождей, которые смыли большую часть грунта. Это не было результатом действия тектоники, это обусловлено погодой", - считает геодезист Венди Бохон.

Ранее "Страна" информировала, что согласно докладу ООН, в Африке вымрет большинство видов животных к концу века.