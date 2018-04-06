Нападающий сборной Ганы Рафаэль Двамен рассматривается в качестве трансферной цели "Шахтёра". Игрок швейцарского "Цюриха" может заменить аргентинца Факундо Феррейру, у которого будущим летом заканчивается контракт с "горняками".

Об этом сообщает Calciomercato.

Конкурентами украинского гранда за подписание Двамена является английский "Брайтон" и итальянское "Наполи".

В сезоне 17/18 ганский футболист провел за "Цюрих" 26 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось забить 7 голов и отдать 3 результативные передачи. Также Двамен играл за сборную своей страны.

Трансферная стоимость 22-летнего спортсмена составляет 3 млн евро.

Как сообщала "Страна", в гонку за тренером Шахтера включился и Наполи. Наставник Шахтера интересен английским Челси и Тотенхэму, а также французскому Монако.

Отметим, что Интер готов предложить Шахтеру 20 миллионов евро за полузащитника сборной Украины.