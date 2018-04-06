В Одессе мужчина умер после того, как увидел отравленным любимого пса.

Об этом сообщает ТСН.

Анатолий Осин работал на базаре, жил рядом в вагончике. Его постоянно видели с псом - единственным другом одинокого 59-летнего мужчины. В тот день пса кто-то отравил, и Шарик приполз к хозяину. Когда мужчина бежал с собакой на руках в ветеринарку, то почувствовал себя плохо. В больницу его доставили в состоянии комы, а через сутки мужчина скончался. Зато собаку ветеринары спасли.

Фото: Youtube.com/ТСН

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