Поздравление президента Украины традиционно будет записываться в Михайловском Златоверхоммонастыре Киевского патриархата, но в ролик вставят кадры посещения храма УПЦ в Мариуполе. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на информированные источники из АП.

Впервые во время пасхального приветствия президент Петр Порошенко "побывает" в двух церквях, сообщает издание.

"Возможно, упоминание в ролике об одном из храмов УПЦ МП понравится не всем, но граждане Украины, которые посещают храмы УПЦ МП, также заслуживают уважения", – заявил источник из АПУ.

В "мариупольской" части поздравления могут также показать представителей греческой общины, учеников волновахской школы и военных на одном из блокпостов.

Напомним, что ранее Порошенко заявил о попытках областных советов устроить "парад суверенитетов в Украине".

Также предлагаем вашему вниманию прогноз погоды на пасхальные выходные в Киеве и Украине.