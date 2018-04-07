Журналисты опубликовали видеозапись того, как исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагали взятку квартирой. За это ее просили поспособствовать предоставлению необходимого медицинского оборудования для больницы города Вишневого Киевской области, передает ТСН.

Видео: youtube.com/ТСН

В истории из нескольких разговоров из аквариума кабинета главы Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого фигурируют по меньшей мере пять человек.

На видео, сначала он что-то шепчет на ухо, потом хватает за локоть Уляна Супрун, берет за руку и снова тихо говорит.

"Я не понимаю такие вещи, я расскажу как, у нас дома строятся хорошие", - говорит глава радикалов Киево - Святошинского района Александр Богачев.

В обмен на квартиру больница Вишневого должна была получить медицинскую технику, в том числе маммограф, за счет международных организаций.

Комплекс "Акварели 2" находится на окраине Вишневого. Вероятно, в этой еще не достроеной секции однокомнатная квартира должна стать собственностью Ульяны Супрун. И.о. министра еще зимой обмолвилась, что у нее в кабинете предлагал взятки помощник Олега Ляшко и глава радикалов Киево - Святошинского района Александр Богачев.

Как сообщала "Страна", Национальное антикоррупционное бюро открыло свои карты в "холодной войне", которую ведомство совместно с Генпрокуратурой в последние недели развернуло против руководителя САП Назара Холодницкого.

Напомним 5 тем, на которые говорил Холодницкий в своем кабинете по версии НАБУ.