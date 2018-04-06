В Ужгороде расцвела магнолия Кобус. Традиционно именно этот вид магнолии первым начинает цвести весной. Об этом сообщает УНН.

Деревья с белоснежными цветами расцвели на частных дворах ужгородцев и в центре города. Магнолию Кобус еще называют "тануцющей" из-за специфической формы цветка. На фоне голубого неба цветы этого дерева похожи на вальсирующих танцовщиц. Заметим, что магнолии и первые фруктовые деревья в Ужгороде расцвели буквально за сутки, когда в город наконец-то пришла теплая погода с температурой днем ​​до +23°.

На других же видах магнолий в Ужгороде, в частности магнолии Суланжа и Сюзан, только появились бутоны. А поздние виды – огуречная и обратно-яйцевидная – расцветут ориентировочно через полтора месяца.

Фото: unn.com.ua

В этом году экзотическая флора Ужгорода начала цвести позже, чем в прошлые два года. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Сегодня в областном центре Закарпатья массово цветут фруктовые деревья – сливы, вишни, абрикосы, кусты форзиции и разновидности жасмина. На визитках Ужгорода - сакурах - только появились почки.

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