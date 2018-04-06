Сбежавший из харьковского СИЗО Александр Яровой задержан через 8 дней. Операцию провели сотрудники Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации и Харьковского учреждения исполнения наказаний (№27, следственный изолятор).

Об этом сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Ольга Кузнецова, передают Украинские новости.

Его задержали в пятницу 6 апреля в 14:55 в селе Тетющино Валковского района Харьковской области.

Проводятся следственные действия.

Подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, ранее судимый 22-летний уроженец Харьковской области Александр Яровой вечером 29 марта бежал из Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 (следственный изолятор).

Яровой, уроженец с. Бараново Валковского района области был арестован 23 марта Валковским райсудом по подозрению в незаконном завладении транспортным средством, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса).

Как сообщала "Страна", воровку, сбежавшую из суда Киева, поймали на границе с Румынией.

Отметим, что солдату ВСУ, сбежавшему в "самоволку" на три месяца, дали 11 лет тюрьмы.